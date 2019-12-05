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Асистент Кумана раптово покинув збірну Нідерландів – головний тренер суперника України розчарований таким рішенням

15:40 174 Читать на русском
Асистент Кумана раптово покинув збірну Нідерландів – головний тренер суперника України розчарований таким рішенням
Куман і ван Вондерен / сайт KNVB

Штаб головного тренера збірної Нідерландів Рональда Кумана зазнав кадрових втрат.

"Помаранчевих" покинув Кес ван Вондерен, який працював асистентом Кумана, інформує сайт Федерації футболу Нідерландів (KNVB). Головний тренер команди прокоментував рішення свого помічника.

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"Звичайно, дуже прикро, що Кес залишає нас. Він зробив хороший внесок у наш результат. Але якщо він вважає, що не задоволений на 100 відсотків своєю роллю, то це, звичайно, його власний вибір. Наступний наш збір відбудеться у березені наступного року. Це дає нам достатньо часу, щоб знайти гідну заміну. Я дякую йому за допомогу", – сказав Куман.

Нагадаємо, збірна Нідерландів стала суперником України у групі С основної стадії Євро-2020.

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Теги
Нідерланди Нідерланди Рональд Куман Рональд Куман Євро-2020
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