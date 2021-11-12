"Ораньє" не отримають домашньої підтримки у матчі останнього туру проти Норвегії, інформує COPE.

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За останню добу у Нідерландах зафіксована рекордна кількість інфікованих з початку пандемії коронавірусу. Уряд країни негайно вводить додаткові обмеження, серед яких і заборона відвідування спортивних заходів. Отже, трибуни роттердамського де Куйпа на матчі проти Норвегії (16 листопада) будуть порожніми.

Додамо, що зараз підопічні ван Гала випереджають "вікінгів" на 2 очки. Перед очним матчем Нідерланди ще поїдуть в гості до Чорногорії, а норвежці приймуть Латвію.

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