Нидерланды останутся без поддержки в матче за выход на чемпионат мира
Сборная Нидерландов получила неприятные новости перед завершающим этапом отбора ЧМ-2022.
"Оранье" не получат домашней поддержки в матче последнего тура против Норвегии, сообщает COPE.
Испания готовится к финальной битве за выход на ЧМ-2022 – Луис Энрике дал свой прогноз
За последние сутки в Нидерландах зафиксировано рекордное количество инфицированных с начала пандемии коронавируса. Правительство страны немедленно вводит дополнительные ограничения, среди которых и запрет на посещение спортивных мероприятий. Следовательно, трибуны роттердамского де Куйпа на матче против Норвегии (16 ноября) будут пустыми.
Добавим, что сейчас подопечные ван Гала опережают "викингов" на 2 очка. Перед очным матчем Нидерланды еще поедут в гости к Черногории, а норвежцы примут Латвию.
Роналду не сумел обыграть Ирландию, Германия жестоко отомстила, Хорватия разгромом Мальты не пустила Россию на ЧМ-2022