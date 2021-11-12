"Оранье" не получат домашней поддержки в матче последнего тура против Норвегии, сообщает COPE.

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За последние сутки в Нидерландах зафиксировано рекордное количество инфицированных с начала пандемии коронавируса. Правительство страны немедленно вводит дополнительные ограничения, среди которых и запрет на посещение спортивных мероприятий. Следовательно, трибуны роттердамского де Куйпа на матче против Норвегии (16 ноября) будут пустыми.

Добавим, что сейчас подопечные ван Гала опережают "викингов" на 2 очка. Перед очным матчем Нидерланды еще поедут в гости к Черногории, а норвежцы примут Латвию.

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