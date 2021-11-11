Відбір до ЧС-2022, Європа

Група А

Ірландія – Португалія – 0:0

Вилучення: Пепе, 81

Група Н

Мальта – Хорватія – 1:7

Голи: Брозовіч, 31 (аг) – Перішіч, 6, Чалета-Цар, 22, Пашаліч, 39, Модріч, 45+2, Майєр, 47, 64, Крамаріч, 53

Словаччина – Словенія – 2:2

Голи: Дуда, 58 (пен), Стрелец, 74 – Зайц, 18, Мевля, 62

Вилучення: Блажіч, 57

Група J

Німеччина – Ліхтенштейн – 9:0

Голи: Гюндоган, 11 (пен), Кауфманн, 20 (аг), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллєр, 77, 86, Баку, 81, Гоппель, 89 (аг)

Вилучення: Хофер, 9

Румунія – Ісландія – 0:0

Німеччина, яка вже кваліфікувалася на Мундіаль, виставила потужний склад на Ліхтенштейн. Старт зустрічі ознаменувався брутальним фолом – Хофер ногою врізав у шию Горетцки. Леон з пошкрябаною шкірою повернувся на поле, а партнери помстилися. Бундестім в першому таймі відвантажила 4 голи, по перерві додала ще 5 та спокійно відсвяткувала успіх.

В іншому матчі цієї групи Румунія та Ісландія розписали нульову нічию. Результат на користь Північної Македонії, яка зберегла за собою друге місце. Ісландія вже втратила шанси на ЧС, а от Румунія – третя (1 очко відставання). В останньому турі румуни зіграють з Ліхтенштейном, тоді як македонцям доведеться обігрувати ісландців.

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Португалія не зуміла переграти Ірландію. Острів'яни грамотно стримали команду Сантуша. Атакою "селесао" керував, звичайно, Роналду. Кріш двічі виводив партнерів на удар, а ще 4 рази стріляв сам. У двох епізодах він був дуже близьким до мети, однак м'яч розминувся з воротами.

Португальці догравали в меншості після вилучення Пепе. Фінальний свисток зафіксував нулі на табло. Португалія набрала 17 очок і наздогнала Сербію на вершині групи А. У Роналду і Ко краща різниця голів, тому вони лідирують. За три дні – вирішальний очний матч у Лісабоні.

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Хорватія мала обігрувати Мальту, щоб не пустити сьогодні Росію на чемпіонат світу. І "картаті" легко впоралися із завданням, настрілявши футбольному карлику 7. Ще один м'яч Хорватія забила сама собі – Брозовіч влучив собі ж в обличчя. Хорвати залишилися на другому місці групи Н з двома очками відставання від Росії. У неділю – очний поєдинок лідерів за пряму путівку на ЧС-2022.

Битва Словаччини та Словенії не мала жодного турнірного значення. Словенці діяли від оборони, привезли собі пенальті та догравали пів години в меншості, але все одно вистояли нічию. Вербіч провів на полі 60 хвилин і багато працював без м'яча.

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