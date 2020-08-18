Нідерланди готові до відходу Кумана в Барселону – суперник України обирає заміну з-поміж двох легендарних тренерів

Куман покине роботу з національною збірною заради Барселони. Ще вчора, 17 серпня, він уже прилетів у столицю Каталонії, а "синьо-гранатові" оголосили про відставку Кіке Сетьєна. Додамо, що у контракті Рональда з Королівським футбольним союзом Нідерландів (KNVB) є пункт, згідно з яким він може без перешкод піти в Барсу.

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За інформацією видання AD, KNVB вже розпочав пошуки нового наставника для команди. Повідомляється, що союз планує звернутися до 69-річного Луї Ван Гала, який вже двічі тренував національну команду – з 2000 по 2002 роки і з 2012 по 2014, привівши збірну до бронзових медалей ЧС-2014.

Відзначається, що фахівця можуть попросити попрацювати з "помаранчевими" до закінчення Євро-2020, який пройде влітку 2021 року. Там Нідерланди зіграють в одній групі проти України. Сам Ван Гал, який раніше оголосив про завершення тренерської кар'єри, із задоволенням повернеться до роботи, якщо йому надійде пропозиція очолити збірну.

Альтернативи Ван Галу – Франк Де Бур і Джованні Ван Бронкхорст. Раніше британське видання Daily Mail повідомляло про те, що зайняти місце Кумана в збірній Нідерландів готовий колишній наставник лондонського Арсенала Арсен Венгер.

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