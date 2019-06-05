Португалія завдяки хет-трику Роналду перемогла Швейцарію, ставши першим фіналістом Ліги націй

Три голи Кріштіану Роналду в півфінальному поєдинку Ліги націй допомогли збірній Португалії дотиснути Швейцарію.

Швейцарці провели перший тайм цікавіше за суперника. Вже на 2-й хвилині зустрічі вони могли відкрити рахунок після скидки Сеферовіча в дотик на лівий край штрафного, звідки завдав удару Шакірі, однак португальців врятував Руї Патрісіу. Надалі гості постійно намагалися подавати/прострілювати на Сеферовіча або завершувати атаки ударами Шакірі – зокрема, на 14-й хвилині Харіс ледь не замкнув подачу Джердана (не влучив по м'ячу), на 18-й він пробив головою з навісу Мбабу (слабенько), а на 21-й Шакірі неточно вистрілив з лівої метрів з 20-ти. Загалом, у першій половині тайму підопічні Владіміра Петковіча якщо не домінували, то точно виглядали агресивніше.

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У португальців чітко простежувалася лінія гри від помилок суперника, які повинні були каратися контратаками. На 12-й хвилині ця тактика могла принести господарям успіх: Аканджі обрізався на власній половині поля, Бернарду Сілва розігнав контрвипад з пасом на Роналду, а той метрів з 20-ти завдав удару низом – повз ворота. Поступово у швейцарців намітилася ослаблена зона на правому фланзі оборони, де неоковирно діяв Мбабу; на 16-й хвилині він подарував піренейцям кутовий, а на 24-й зрізав Роналду на лінії штрафного. Арбітр Фелікс Брих призначив штрафний, а Кріштіану точним ударом відправив м'яч у правий нижній кут – 1:0. Зоммер навіть не поворухнувся.

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Після голу португальців зміст матчу особливо не змінився. Господарі діяли від помилок та контратак, а гості все так же більше працювали з м'ячем – при цьому майже всі атаки проходили через правий фланг і завершувались передачами на Сеферовіча. На 30-й хвилині один з прострілів на нього призвів до паніки біля воріт Патрісіу, який вийшов на перехоплення і далеко відпустив сферу, однак швейцарці не змогли скористатися моментом.

На 30-х хвилинах команди діяли у цьому ключі без моментів, але наприкінці тайму швейцарців прорвало: на 42-й Сеферовіч відклеївся від Пепе та замкнув простріл Мбабу ударом з правої у поперечину, а на 45+1 на дальній удар наважився Шакірі – повз ворота. У Португалії було кілька перспективних передач, одна з яких завершилася вриванням Феліша у штрафний та падінням після контакту з Родрігесом, яке Фелікс Брих справедливо обійшов увагою.

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На старті другого тайму команди продовжили у тому ж руслі – швейцарці завантажували м'яч у штрафний, а португальці грали другим номером. На 51-й хвилині один з випадів господарів завершився ударом Роналду метрів з 20-ти, однак КР7 пробив неточно.

На 53-й же стався епізод, який здивував усю Європу: в атаці Швейцарції з подачею Шакірі на Цубера останній впав біля воріт та став вимагати пенальті, однак моментальна контра Португалії завершилась підкатом проти Бернарду Сілви – 100%-й фол. Гості обступили Бриха, той пішов дивитися повтор моменту з Цубером і несподівано призначив пенальті саме на користь Швейцарії. Крістіан Родрігес з "точки" пробив Руї Патрісіу – 1:1!

Ситуація для португальців ускладнилась травмою Пепе на 61-й хвилині, отриманою при боротьбі за подачу з кутового. Одразу після виходу Жозе Фонте на його заміну підопічні Петковіча могли вийти вперед через свою класичну атаку з подачею з правого флангу на Сеферовіча – втім, нападник пробив головою дуже неточно. Далі пішла перестрілка: на 67-й Бруну Фернандеш бив низом з меж штрафного (неточно), на 72-й Бернарду Сілва вистрілив з дистанції у дальній кут (поруч зі стійкою), на 74-й Фройлер метрів з 20-ти відправив м'яч на трибуни, а на 82-й вдарив з лівого краю карного майданчика – повз ворота. Гра відверто розкривалася.

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Завершення поєдинку проходило "від ножа", але Португалія виглядала значно активніше, постійно прориваючись по флангах. На 86-й хвилині, однак, могли забити гості: Мбабу прострілив з правого флангу на Сеферовіча, але його в останній момент випередив Семеду, вибивши м'яч. Покарання прийшло моментально: на 88-й хвилині Невеш виконав прекрасну діагональ на Бернарду Сілву, той віддав передачу у спини захисникам на Роналду, а капітан потужно вистрілив під ближню стійку – 2:1!. На 90-й же КР7 добив Швейцарію, отримавши пас на хід від Гедеша, перегравши Аканджі та закрутивши м'яч у дальній кут – 3:1. Перемога.

Таким чином, збірна Португалії стала першим фіналістом Ліги націй. Другий визначиться завтра у поєдинку між Нідерландами та Англією.

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