toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
УКРАЇНА - СЕРБІЯ ПОРТУГАЛІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Португалія завдяки хет-трику Роналду перемогла Швейцарію, ставши першим фіналістом Ліги націй

5 червня 23:41 1230 Читать на русском
Португалія завдяки хет-трику Роналду перемогла Швейцарію, ставши першим фіналістом Ліги націй
Португалія завдяки хет-трику Роналду перемогла Швейцарію, ставши першим фіналістом Ліги націй

Три голи Кріштіану Роналду в півфінальному поєдинку Ліги націй допомогли збірній Португалії дотиснути Швейцарію.

25’ Кріштіану Роналду
88’ Кріштіану Роналду
90’ Кріштіану Роналду
 
Рікардо Родрігес 57’
25’ Кріштіану Роналду
57’ Рікардо Родрігес
88’ Кріштіану Роналду
90’ Кріштіану Роналду

Швейцарці провели перший тайм цікавіше за суперника. Вже на 2-й хвилині зустрічі вони могли відкрити рахунок після скидки Сеферовіча в дотик на лівий край штрафного, звідки завдав удару Шакірі, однак португальців врятував Руї Патрісіу. Надалі гості постійно намагалися подавати/прострілювати на Сеферовіча або завершувати атаки ударами Шакірі – зокрема, на 14-й хвилині Харіс ледь не замкнув подачу Джердана (не влучив по м'ячу), на 18-й він пробив головою з навісу Мбабу (слабенько), а на 21-й Шакірі неточно вистрілив з лівої метрів з 20-ти. Загалом, у першій половині тайму підопічні Владіміра Петковіча якщо не домінували, то точно виглядали агресивніше.

Португалія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги націй – як це було

У португальців чітко простежувалася лінія гри від помилок суперника, які повинні були каратися контратаками. На 12-й хвилині ця тактика могла принести господарям успіх: Аканджі обрізався на власній половині поля, Бернарду Сілва розігнав контрвипад з пасом на Роналду, а той метрів з 20-ти завдав удару низом – повз ворота. Поступово у швейцарців намітилася ослаблена зона на правому фланзі оборони, де неоковирно діяв Мбабу; на 16-й хвилині він подарував піренейцям кутовий, а на 24-й зрізав Роналду на лінії штрафного. Арбітр Фелікс Брих призначив штрафний, а Кріштіану точним ударом відправив м'яч у правий нижній кут – 1:0. Зоммер навіть не поворухнувся.

Роналду забив за Португалію вперше за рік – шикарний удар зі штрафного

Після голу португальців зміст матчу особливо не змінився. Господарі діяли від помилок та контратак, а гості все так же більше працювали з м'ячем – при цьому майже всі атаки проходили через правий фланг і завершувались передачами на Сеферовіча. На 30-й хвилині один з прострілів на нього призвів до паніки біля воріт Патрісіу, який вийшов на перехоплення і далеко відпустив сферу, однак швейцарці не змогли скористатися моментом.

На 30-х хвилинах команди діяли у цьому ключі без моментів, але наприкінці тайму швейцарців прорвало: на 42-й Сеферовіч відклеївся від Пепе та замкнув простріл Мбабу ударом з правої у поперечину, а на 45+1 на дальній удар наважився Шакірі – повз ворота. У Португалії було кілька перспективних передач, одна з яких завершилася вриванням Феліша у штрафний та падінням після контакту з Родрігесом, яке Фелікс Брих справедливо обійшов увагою.

"Це схоже на режим кар'єри на PlayStation", – Феліш пригадав, як вперше зустрівся з Роналду

На старті другого тайму команди продовжили у тому ж руслі – швейцарці завантажували м'яч у штрафний, а португальці грали другим номером. На 51-й хвилині один з випадів господарів завершився ударом Роналду метрів з 20-ти, однак КР7 пробив неточно.

На 53-й же стався епізод, який здивував усю Європу: в атаці Швейцарції з подачею Шакірі на Цубера останній впав біля воріт та став вимагати пенальті, однак моментальна контра Португалії завершилась підкатом проти Бернарду Сілви – 100%-й фол. Гості обступили Бриха, той пішов дивитися повтор моменту з Цубером і несподівано призначив пенальті саме на користь Швейцарії. Крістіан Родрігес з "точки" пробив Руї Патрісіу – 1:1!

Ситуація для португальців ускладнилась травмою Пепе на 61-й хвилині, отриманою при боротьбі за подачу з кутового. Одразу після виходу Жозе Фонте на його заміну підопічні Петковіча могли вийти вперед через свою класичну атаку з подачею з правого флангу на Сеферовіча – втім, нападник пробив головою дуже неточно. Далі пішла перестрілка: на 67-й Бруну Фернандеш бив низом з меж штрафного (неточно), на 72-й Бернарду Сілва вистрілив з дистанції у дальній кут (поруч зі стійкою), на 74-й Фройлер метрів з 20-ти відправив м'яч на трибуни, а на 82-й вдарив з лівого краю карного майданчика – повз ворота. Гра відверто розкривалася.

Бернарду Сілва: Місце в основі збірної Португалії не гарантоване нікому

Завершення поєдинку проходило "від ножа", але Португалія виглядала значно активніше, постійно прориваючись по флангах. На 86-й хвилині, однак, могли забити гості: Мбабу прострілив з правого флангу на Сеферовіча, але його в останній момент випередив Семеду, вибивши м'яч. Покарання прийшло моментально: на 88-й хвилині Невеш виконав прекрасну діагональ на Бернарду Сілву, той віддав передачу у спини захисникам на Роналду, а капітан потужно вистрілив під ближню стійку – 2:1!. На 90-й же КР7 добив Швейцарію, отримавши пас на хід від Гедеша, перегравши Аканджі та закрутивши м'яч у дальній кут – 3:1. Перемога.

Таким чином, збірна Португалії стала першим фіналістом Ліги націй. Другий визначиться завтра у поєдинку між Нідерландами та Англією.

Нідерланди – Англія: передматчева прес-конференція Гарета Саутгейта

blog_ava
НАБУ провело обшуки у будівлі УАФ
5 червня
9061
Теги
Головне Ліга націй Португалія - Швейцарія Португалія Португалія Швейцарія Швейцарія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
10
хв
Бразилія
03:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук