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Нідерланди – Англія: передматчева прес-конференція Рональда Кумана

21:09 101 Читать на русском
Нідерланди – Англія: передматчева прес-конференція Рональда Кумана
Рональд Куман / УЄФА

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман відповів на питання журналістів напередодні матчу Ліги націй проти Англії.

 

"Нам потрібно було кілька матчів, щоб визначити, яким є найкращий стиль гри для цієї команди. Протягом сезону гравці змінювались як у позитивну, так і у негативну сторону, це також впливає на моє рішення. Мені не складно приймати рішення, які розчаровують моїх гравців, це моя робота.

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Востаннє, коли ми зустрічались з Англією, ми не надто добре грали, англійці були сильнішими. Гадаю, зараз сильніші ми, я маю повну впевненість, що ми можемо їх перемогти.

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Можливо, найкраща якість де Лігта – це його вік. Іноді він грає так, ніби у нього є досвід 25-річного гравця. Успіх Аякса у Лізі чемпіонів був чудовим. Змагання з великими клубами допомагають у розвитку наших гравців", – передає слова Кумана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Нідерланди зіграють з Англією у півфіналі Ліги націй, поєдинок відбудеться завтра, 6-го червня, початок гри запланований на 21:45.

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Нідерланди Нідерланди Рональд Куман Рональд Куман Ліга націй Нідерланди - Англія
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