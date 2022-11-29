Збірні Нідерландів та Катару зійдуться в матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію гри дивіться в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Нідерланди – Катар розпочнеться о 17:00 за київським часом. Для господарів Мундіалю вже все вирішено – 0 очок після 2 турів поставили хрест на надіях на вихід у плей-офф. "Помаранчеві" ж з 4 пунктами є головним претендентом на перше місце у групі A.

Нідерланди – Катар: анонс матчу ЧС-2022

За текстовою онлайн-трансляцією поєдинку можна стежити на "Футбол 24". Переглянути матч безкоштовно в прямому ефірі можна на Суспільному.

Стартовий склад Нідерландів: Нопперт – Тімбер, Ван Дейк, Аке – Дюмфріс, де Рон, де Йонг, Блінд – Классен – Депай, Гакпо.

Стартовий склад Катару: Баршам – Мохаммад, Педру Мігел, Хухі, Хассан, Ахмед – Аль-Хайдос, Мадібо, Хатем – Афіф, Альмоез Алі.

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