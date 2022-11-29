Чемпіонат світу-2022, 3-й тур, група А

29 листопада, 17:00, м. Ель-ХАур, стадіон "Аль Байт"

Головний арбітр: Бакарі Гассама (Гамбія)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Коли домашня збірна покидає великий міжнародний турнір, в цьому завжди присутня драматична нотка. Країна підготувала футбольне свято, подарувала яскраві емоції своїм фанатам, а тепер звільняє місце для іноземців у плей-офф – далі все вирішуватимуть без господарів. В цей момент вперше відчуваєш, що настає початок кінця Мундіалю.

Втім, навряд чи хтось сумуватиме за збірною Катару. "Бордових" ніхто не полюбив – навіть для місцевих вболівальників вона була лише цікавим івентом на кшталт походу в кінотеатр, на прем'єру фільму від Marvel. Фанати покидали трибуни вже після першого тайму дебютного матчу з Еквадором. Тут немає культури вболівання – катарці масово дізнались про існування футболу в своїй країні років з 15 тому.

У спортивному плані підопічні Фелікса Санчеса Баса також не вразили. Вони розчарували навіть футбольних гіків, знайомих із академією Aspire – іспанські тренерські методички та італійські технічно-наукові інновації так і не знайшли свого вираження на полях ЧС-2022. Катар взагалі нічого не показав у першому матчі, а в поєдинку проти Сенегалу араби видали всього 30-35 хвилин хорошої гри.

Як наслідок, господарі достроково втратили шанси на плей-офф. У зустрічі зі збірною Нідерландів команда боротиметься тільки за власний престиж, однак і тут катарцям не пощастило. Очікувалось, що "ораньє" до 3-го туру вирішать усі питання й виставлять резервний склад – реальність же виявилась дещо іншою.

Так, голландці лідирують, маючи в активі 4 очки, однак Еквадор і Сенегал відстають всього на один заліковий бал. В теорії, розгромна поразка Нідерландів від Катару при нічийному рахунку в зустрічі андердогів залишить "помаранчевих" поза бортом плей-офф – цього, звісно ж, не станеться, але факт дотепний. Проблема гранда полягає в іншому.

"Ораньє" катком проїхались по своїх суперниках у відборі до ЧС-2022 й та в Лізі націй. Від них очікували такого ж розриву і на Мундіалі, однак замість агресивного футболу з купою забитих голів вболівальники побачили пародію на Нідерланди. Сенегал без Мане повністю переграв підопічних Луї Ван Гала у тактичному плані та за кількістю моментів, зазнавши досить випадкової поразки – Еквадор же завершив поєдинок з голландцями при статистиці ударів 15:1. На свою користь.

Але і тут Нідерланди відскочили завдяки голу Гакпо. Такий футбол від провідної європейської команди відверто шокує. Репутація "ораньє" підмочена тотально, тож сьогодні від них вимагають виключно розгрому. І тепер вже нікого не влаштують якісь 3:0 з Катаром – лише карнавал 6-7 забитими м'ячами зможе заспокоїти фанів. Та і саму команду теж.

Орієнтовні склади на матч Нідерланди – Катар

Нідерланди: Нопперт – Тімбер, Ван Дейк, Аке, Дюмфріс – Коопмейнерс, Де Йонг, Блінд, Клаассен – Гакпо, Бергвейн

Катар: Баршам – Мохаммад, Педру Мігел, Хухі, Хассан, Ахмед – Будіаф, Мунтарі, Аль-Айдос – Алі, Афіф

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Катар видав пристойні 30-35 хвилин проти Сенегалу в другому таймі, ледь не оформивши камбек, однак все одно африканці виглядали переконливіші. Об'єктивно збірна-господар демонструє найслабший футбол, у якому важко побачити напрацювання академії Aspire. "Бордові" нулячі в атаці й тотально бездарні при обороні.

Нідерланди розчарували в перших двох турах. У якийсь перформанс на кшталт того, який влаштували іспанці для Коста-Ріки, сьогодні не віриться – втім, розгром таки має відбутись. "Ораньє" будуть заведеними, а різниця в класі занадто велика.

Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катару