Чемпіонат світу 2022 у самому розпалі та вже подарував багато сенсацій. Його величність футбол вкотре показав – фаворити на папері не завжди можуть підтвердити свій статус на полі.

Навряд чи хтось з поціновувачів футболу бідкається на те, що протистояння найсильніших команд світу у Катарі позбавлені інтриги. Радше навпаки – прогнозувати щось на цьому Мундіалі може лише справжній відчайдух. Футбол 24 разом з HLIBNY DAR розповідає про збірні, які незабаром мають великі шанси на провал, хоча до початку турніру букмекери та експерти ставили їх серед фаворитів.

Німеччина

Колись грізний Бундестім знову провалює чемпіонат світу. Таке враження, що після успіху-2014 команда просто не може знайти себе, адже після того не лише не може похизуватися великими перемогами, а й навіть наблизитися до них.

Важко пояснити, чому німецька машина буксує й не може набрати потрібний хід. Зі складом тут все просто неймовірно, Фліку досвіду не бракує, з мотивацією у Німеччини проблем ніколи не виникало. Але на великих змаганнях результат раз по раз вислизає з рук німців, неначе вони чимось образили футбольну фортуну, а тепер вона знущається з них в усі можливі способи.

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ЧС-2022 був шансом для Бундестім знову гучно про себе заявити, але ці мрії розбилися об невблаганні японські скелі. Порятунок нічиєї у грі з Іспанією та збереження шансів на плей-офф – дуже тонка лінія надії, але вона є. Костариканці стануть останнім екзаменом для Німеччини, яка водночас молитиметься на перемогу Іспанії. Якщо Флік та Ко його не здадуть – можна буде стверджувати, що німецька машина не просто зламалася, а страждає від корозії, тому в список світових фаворитів повернеться не скоро.

Бельгія

Таке враження, що ці хлопці просто не зрозуміли, на який турнір потрапили та чого від них очікують. Для другої команди у рейтингу ФІФА група з Хорватією, Канадою та Марокко точно не виглядала непідйомним завданням. Але підопічні Роберто Мартінеса показали, що здатні створити собі проблеми на рівному місці.

Перший матч з Канадою мав дати потужний імпульс, тим паче, що зустріч із найслабшою командою квартету виглядала подарунком долі. +3 завдяки мінімальній перемозі Бельгія здобула, а от впевненість – ні грама. Це позначилося вже на грі з Марокко, яка завершилася болючою поразкою.

Про те, щоб "винести" Хорватію, у такому вигляді бельгійцям годі думати. Їм потрібно негайно приходити до тями, благо, що турнірна ситуація краща, аніж у Німеччини. Щоправда, у таборі команди навряд панує класна атмосфера, а капітанська пов'язка на руці Едена Азара, який востаннє показував свій найкращий футбол бозна-коли, виглядає просто абсурдно. Покищо ставки Мартінеса "горіли", і йому залишається сподіватися, що цього разу він не прогадає та зможе знайти потрібну схему гри та влучні підбадьорливі слова для роздягальні.

Аргентина

Напевно, одна з найбільших інтриг матчів групового етапу, які залишилося зіграти: чи вдасться Аргентині з Мессі пройти у раунд плей-офф ЧС-2022. Принаймні, влучний удар Ліонеля у грі з Мексикою подарував мільйонам його співвітчизників таку надію.

Про Аргентину не довелося б говорити, якби не фіаско із Саудівською Аравією. Лео з партнерами доведеться розбивати захист Польщі, якій для путівки у плей-офф достатньо й нічиєї. Ситуацію ускладнює ще й смертоносний Роберт Левандовскі, якому для створення небезпеки, а й то й гола інколи навіть не потрібна допомога партнерів.

Битва саудитів та мексиканців буде запеклою, але поки що гра перших виглядала більш переконливо. Звісно, за Мессі вболіває чи не весь футбольний світ, але інколи навіть його інопланетних здібностей може бути замало.