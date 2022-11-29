Сборные Нидерландов и Катара сойдутся в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Нидерланды – Катар начнется в 17:00 по киевскому времени. Для хозяев Мундиаля уже все решено – 0 очков после 2 туров поставили крест на надежде на выход в плей-офф. "Оранжевые" с 4 пунктами являются главным претендентом на первое место в группе A.

Нидерланды – Катар: анонс матча ЧМ-2022

За текстовой онлайн-трансляцией поединка можно следить на "Футбол 24". Посмотреть матч бесплатно в прямом эфире можно на Суспільному.

Стартовый состав Нидерландов: Нопперт – Тимбер, Ван Дейк, Аке – Дюмфрис, де Рон, де Йонг, Блинд – Классен – Депай, Гакпо.

Стартовый состав Катара: Баршам – Мохаммад, Педру Мигел, Хухи, Хассан, Ахмед – Аль-Хайдос, Мадибо, Хатем – Афиф, Альмоез Али.

Надежды еще надо оправдать: кто из фаворитов близок к фиаско в Катаре