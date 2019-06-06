Красивий хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Португалія – Швейцарія – 3:1

Португалія перемогла Швейцарію та вийшла до фіналу Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд матчу Португалія – Швейцарія (3:1).

У першому таймі Кріштіану Роналду красивим ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі, але у другій половині зустрічі швейцарці відновили паритет. Наприкінці поєдинку нападник Ювентуса відзначився ще двома красивими голами у воротах суперників, таким чином оформивши хет-трик.

Роналду забив за Португалію вперше за рік – шикарний удар зі штрафного

У підсумку – перемога португальців з рахунком 3:1. Таким чином, збірна Португалії стала першим фіналістом Ліги націй. Другий визначиться 6-го червня у поєдинку між Нідерландами та Англією.

Португалія завдяки хет-трику Роналду перемогла Швейцарію, ставши першим фіналістом Ліги націй

Перший тайм:

Другий тайм: