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Нічия на користь конкурентів у відеоогляді матчу Арсенал – Лестер – 1:1

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Нічия на користь конкурентів у відеоогляді матчу Арсенал – Лестер – 1:1
"Лисиці" відзначають взяття воріт / твіттер Лестера

Лондонський Арсенал і Лестер не виявили сильнішого в поєдинку 34-го туру англійської Прем'єр-ліги. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей зустрічі.

21’ П'єр-Емерік Обамеянг
75’ Едвард Нкетія
 
Джеймі Варді 84’
21’ П'єр-Емерік Обамеянг
75’ Едвард Нкетія
84’ Джеймі Варді

"Каноніри" активніше розпочали матч і були винагороджені голом на 21-й хвилині. Це Сака ввірвався до штрафного майданчика й класно виклав м'яч під удар Обамеянгу – П'єр-Емерік у таких ситуаціях не хибить.

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Ще до перерви лондонці могли закріпити свій успіх, але на останньому рубежі "лисиць" впевнено діяв Шмейхель. Трохи додав Лестер після перерви, але й тоді Арсенал мав більше моментів. Проте, команду Артети невчасно підвів Едвард Нкетія – молодий нападник щойно з'явився на полі, грубо в'їхав у Джастіна й пішов відпочивати достроково.

Чисельну більшість Лестер реалізував на 84-й хвилині. Це Грей вивів на ударну позицію Джеймі Варді, а той впевнено пробив в один дотик.

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