Лестер вирвав нічию в Арсенала, Челсі втримав перемогу над Крістал Пелас, Уотфорд переграв Норвіч

В рамках програми дня в 34-му турі АПЛ було проведено три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2019/20, 34-й тур

Уотфорд – Норвіч – 2:1

Голи: Доусон, 10, Велбек, 55 – Буендіа, 4

Крістал Пелас – Челсі – 2:3

Голи: Заха, 34, Бентеке, 72 – Жиру, 6, Пулішіч, 27, Абрахам, 71

Арсенал – Лестер – 1:1

Голи: Обамеянг, 21 – Варді, 84

Вилучення: Нкетія, 75

Норвіч в разі виїзної перемоги над Уотфордом наблизився б до виходу із зони вильота на чотири очки, а Уотфорд, своєю чергою, міг на стільки ж відірватися від трійки аутсайдерів. Боротися було за що, і вже на 4-й хвилині "канарки" вирвались уперед – це Буендіа хитнув захисника на правому краю штрафного й пробив під дальню стійку. Втім, вже за шість хвилин господарі поля зрівняли зусиллями Доусона, якому вдалося замкнути подачу Капу.

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На перерви команди пішли за нічийного рахунку, а за десять хвилин після поновлення гри "олені" ефектно вийшов вперед – це Велбек ударом у падінні через себе поцілив у ліву дев'ятку. Норвіч намагався відігратися, але в атаці у гостей практично нічого не вийшло. Зрештою, фінальний свисток зафіксував вольову перемогу Уотфорда.

Челсі приїхав у гості до Крістал Пелас, також розпочавши зі швидкого голу – Вілліан на 6-й хвилині увірвався на правий край штрафного та віддав пас на лінію воротарського, звідки влучно вистрілив Жиру. На 27-й Вілліан зробив другий асист, викотивши передачу на ліву частину штрафного, звідки Пулішіч пробив чітко під ближню стійку. Втім, на 34-й хвилині Заха відродив інтригу в матчі, метрів з 30-ти поціливши в праву дев'ятку – 1:2!

На старті другого тайму гра була спокійною до 65-ї хвилини, коли Френк Лемпард провів подвійну заміну. На полі з'явилися Лофтус-Чік і Абрахам, які вже на 71-й організували третій гол "пенсіонерів – Рубен розігнав контратаку й віддав передачу на правий край карного майданчика, а Таммі завдав удару точно в дальній кут. Втім, рівно за хвилину Бентеке скоротив відставання в рахунку внаслідок прориву ван Анхольта та його передачі на лінію воротарського – 2:3! Вже у компенсований час "орли" могли врятуватися від поразки, однак Данн з мінімальної дистанці поцілив у стійку, а вихід Заха віч-на-віч в останню мить ліквідував Заха. Перемога Челсі.

Завершував ігровий день поєдинок Арсенал – Лестер. На 21-й "каноніри" зуміли вийти уперед. Це Сака майстерно прибрав захисника і віддав на дальню, яку в дотик замкнув Обамеянг. Трохи згодом, на 30-й господарі мали ще одну чудову нагоду забити. Сака вийшов віч-на-віч із воротарем та пробив у лівий нижній кут, однак удар був занадто слабким і голкіпер вибив м'яч на кутовий.

У другому таймі ситуація на полі дещо змінилась – "лиси" більше контролювали м'яч. Після перегляду VAR на 75-й Нкетія, який щойно вийшов на заміну, отримав пряму червону за грубий фол. Лондонці залишились у меншості і Лестер одразу кинувся у атаку. На 84-й Грей, у штрафному суперника, віддав передачу на дальню стійку, де Варді, який виявився швидшим за захисника, в дотик замкнув – 1:1. Останні хвилини матчу пройшли у напрузі, але забити не вдалось жодній з команд.

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