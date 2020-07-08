Ничья в пользу конкурентов в видеообзоре матча Арсенал – Лестер – 1:1

Лондонский Арсенал и Лестер не выявили сильнейшего в поединке 34-го тура английской Премьер-лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений встречи.

"Канониры" активно начали матч и были вознаграждены голом на 21-й минуте. Это Сака ворвался в штрафную и классно выложил мяч под удар Обамеянгу – Пьер-Эмерик в таких ситуациях не промахивается.

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Еще до перерыва лондонцы могли закрепить свой успех, но на последнем рубеже "лис" уверенно действовал Шмейхель. Немного добавил Лестер после перерыва, но и тогда Арсенал имел больше моментов. Однако, команду Артеты несвоевременно подвел Эдвард Нкетия – молодой нападающий только появился на поле, грубо въехал в Джастина и пошел отдыхать досрочно.

Численное большинство Лестер реализовал на 84-й минуте. Это Грей вывел на ударную позицию Джейми Варди, а тот уверенно пробил в одно касание.

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