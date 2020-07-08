toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Ничья в пользу конкурентов в видеообзоре матча Арсенал – Лестер – 1:1

00:50 - Читати українською
Ничья в пользу конкурентов в видеообзоре матча Арсенал – Лестер – 1:1
"Лисы" отмечают взятие ворот / твиттер Лестера

Лондонский Арсенал и Лестер не выявили сильнейшего в поединке 34-го тура английской Премьер-лиги. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений встречи.

21’ Пьер-Эмерик Обамеянг
75’ Эдвард Нкетия
 
Джейми Варди 84’
21’ Пьер-Эмерик Обамеянг
75’ Эдвард Нкетия
84’ Джейми Варди

"Канониры" активно начали матч и были вознаграждены голом на 21-й минуте. Это Сака ворвался в штрафную и классно выложил мяч под удар Обамеянгу – Пьер-Эмерик в таких ситуациях не промахивается.

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Уэлбек напомнил о себе фантастической бисиклетой – он не забивал почти год

Еще до перерыва лондонцы могли закрепить свой успех, но на последнем рубеже "лис" уверенно действовал Шмейхель. Немного добавил Лестер после перерыва, но и тогда Арсенал имел больше моментов. Однако, команду Артеты несвоевременно подвел Эдвард Нкетия – молодой нападающий только появился на поле, грубо въехал в Джастина и пошел отдыхать досрочно.

Численное большинство Лестер реализовал на 84-й минуте. Это Грей вывел на ударную позицию Джейми Варди, а тот уверенно пробил в одно касание.

Лестер вырвал ничью у Арсенала, Челси удержал победу над Кристал Пэлас, Уотфорд переиграл Норвич

blog_ava
Любенович официально попрощался с Зарей – тренер назвал неожиданную причину ухода
7 июля
12133
Теги
Лестер Сити Лестер Сити Англия Видеоновости Арсенал - Лестер Сити Арсенал Арсенал
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
30
мин
Динамо Киев
21:30
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук