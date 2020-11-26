"Яке там рішення! Нічим іншим, як знущанням з нас, це не назвеш. Наша команда була готова грати, а люцернський лікар сказав, що щось не так. Навіть не знаю, що й казати після цієї новини... Чесно кажучи, не думав, що таке може статися. Сподівався, що буде призначено перегравання матчу навесні, але все склалося інакше. Для мене (та й не тільки для мене) це шок. Прикро усвідомлювати, що приймаються підкилимні рішення. Ясна річ, що це неправильно. Неодмінно потрібно йти в Лозаннський суд, і нехай він вирішує. Бентежить, звичайно, що Лозанна, як і Ньйон, де розташована штаб-квартира УЄФА, в одній країні, збірній якої і була присуджена технічна перемога. У зв'язку з цим шансів мало. Але поборотися потрібно.

Шевченко: Я не коментуватиму рішення УЄФА

Навіть не знаю, чим керувалися чиновники для такого вердикту. Той же лікар повідомляв про те, що в кантоні Люцерн діють відповідні закони. Хоча перед цим за три дні швейцарці грали в Базелі – і було все нормально. А тут раптом стало не можна. Складно щось коментувати. Якби я був там на місці, то можна було б про щось конкретне говорити, а так... Головне, що збірна України готова була виходити на поле і грати. Навіть в ослабленому складі. А що там попридумували швейцарці, не беруся аналізувати. Мабуть, в даному випадку доречно було б сказати: хто має більше прав, той і правий.

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Довіра до УЄФА підірвана – це сто відсотків! Я не думаю, що якби на нашому місці була Німеччина або Англія, вони б собі таке дозволили. Відносно ж збірної України такий вчинок – зневага. Як і до нашої країни в цілому. Подумати тільки: на рівному місці ми вибули з елітної групи! Залишається тільки подякувати Серхіо Рамосу, який не забив обидва пенальті в матчі зі Швейцарією (посміхається). Це, звичайно ж, жарт. Проте, реалізуй іспанець хоча б один з двох одинадцятиметрових – і все в групі склалося б по-іншому. Поборотися треба в будь-якому випадку, я в цьому переконаний. Багато що буде залежати не тільки від юристів, але й від низки факторів. В першу чергу, від здорового глузду. Сподіваюся, що в Лозанському суді люди більш тверезомислячі, ніж функціонери УЄФА", – резюмував Маркевич у коментарі ua-football.

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