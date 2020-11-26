"Какое там решение! Ничем иным, как издевательством над нами, это не назовешь. Наша команда была готова играть, а люцернский врач сказал, что что-то не так. Даже не знаю, что и говорить после этой новости... Честно говоря, не думал, что такое может произойти. Надеялся, что будет назначена переигровка матча весной, но все сложилось иначе. Для меня (да и не только для меня) это шок. Обидно осознавать, что принимаются подковерные решения. Понятное дело, что это неправильно. Непременно нужно идти в Лозаннский суд, и пусть он решает. Смущает, конечно, что Лозанна, как и Ньон, где расположена штаб-квартира УЕФА, в одной стране, сборной которой и была присуждена техническая победа. В связи с этим шансов мало. Но побороться нужно.

Шевченко: Я не буду комментировать решение УЕФА

Даже не знаю, чем руководствовались чиновники для такого вердикта. Тот же врач сообщал о том, что в кантоне Люцерн действуют соответствующие законы. Хотя перед этим за три дня швейцарцы играли в Базеле – и было все нормально. А тут вдруг стало нельзя. Сложно что-то комментировать. Если бы я был там на месте, то можно было бы о чем-то конкретном говорить, а так... Главное, что сборная Украины готова была выходить на поле и играть. Даже в ослабленном составе. А что там попридумывали швейцарцы, не берусь анализировать. Видимо, в данном случае уместно было бы сказать: кто имеет больше прав, тот и прав.

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Доверие к УЕФА подорвано – это сто процентов! Я не думаю, что если бы на нашем месте была Германия или Англия, они бы себе такое позволили. В отношении же сборной Украины такой поступок – пренебрежение. Как и к нашей стране в целом. Подумать только: на ровном месте мы выбыли из элитной группы! Остается только поблагодарить Серхио Рамоса, который не забил оба пенальти в матче со Швейцарией (улыбается). Это, конечно же, шутка. Однако, реализуй испанец хотя бы один из двух одиннадцатиметровых – и все в группе сложилось бы по-другому. Побороться надо в любом случае, я в этом убежден. Многое будет зависеть не только от юристов, но и от ряда факторов. В первую очередь, от здравого смысла. Надеюсь, что в Лозаннском суде люди более трезвомыслящие, чем функционеры УЕФА", – резюмировал Маркевич в комментарии ua-football.

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