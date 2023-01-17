Новачок Аль-Насра Кріштіану Роналду та його сім'я звикають до життя в абсолютно іншій країні.

Португалець зі своєю коханою Джорджиною Родрігес та дітками відвідали парк розваг у Ер-Ріяді.

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37-річний Роналду виглядає цілком щасливим попри всі знущання критиків через переїзд у екзотичний чемпіонат. Малеча Кріша також у захваті, фотографуючись на тлі атракціонів, смаколиків та улюблених супергероїв. "Ер-Ріяде, який ти прекрасний", – коротко резюмує Джорджина у коментарі.

Нагадаємо, у листопаді Роналду розірвав контракт з МЮ, а після чемпіонату світу перейшов у Аль-Наср на правах вільного агента. Контракт зірки розрахований до літа 2025-го, за коженрік передьачена зарплатня у розмірі 200 млн доларів.

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