Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначив розширений склад із 23-х футболістів, які можуть зіграти на Сан-Сіро у поєдинку проти Італії.

Із усіх гравців збірної України, які прибули до Мілана на матч відбору Євро-2024, не потрапили до заявки Олександр Тимчик, Микола Матвієнко та Олександр Піхальонок. Відповідно, проти Італії вони не зіграють, інформує офіційний Telegram-канал УАФ.

Італія – Україна: де дивитися матч відбору Євро-2024

Заявка збірної України на матч відбору чемпіонату Європи-2024 проти Італії

Воротарі:

1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін.

Захисники:

2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Денис Попов, 21. Олександр Караваєв.

Півзахисники:

5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 10. Михайло Мудрик, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков, 22. Єгор Назарина.

Нападники:

9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Матч Італія – Україна стартує сьогодні, 12 вересня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. У 4-х зіграних поєдинках "синьо-жовті" набрали 7 очок і посідають друге місце групи С. У Італії 4 бали в 3-х матчах. Лідирує Англія – 13 пунктів у 5-ти турах кваліфікації на Євро-2024.

Італія – Україна: анонс матчу відбору Євро-2024