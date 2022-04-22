Керівництво Барселони на чолі з Жоаном Лапортою позитивно оцінює потенційний перехід нападника Баварії Роберта Лєвандовскі на Камп Ноу.

Польського форварда останніми тижнями пов'язують з потенційним трансфером у "блаугранас". Наближене до Роберта оточення спростувало цю інформацію, але перехід все ще можливий. Про це заявив Жоан Лапорта.

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Президента Барси попросили про фото, а опісля запитали, чи приїде Лєвандовскі на Камп Ноу влітку. Лапорта відповів: "Цей має більше шансів, так".

Зауважимо, Баварія не готова відпускати 33-річного Роберта дешевше, ніж за 40 мільйонів євро. У футболці мюнхенців поляк за 8 років награв 371 поєдинок (341 гол та 71 асист).

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