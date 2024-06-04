Голкіпер збірної Німеччини Мануель Нойєр оцінив свою гру та гру команди у контрольному матчі з Україною (0:0).

Нойєр не грав за збірну Німеччини з ЧС-2022, а проти України повернувся в старт. "Прекрасне відчуття знову бути в команді. Мені не вистачало збірної. На жаль, виграти не вдалося.

нас було достатньо шансів, не вистачило ефективності. З позитивного – ми надійно відіграли в обороні і навіть після багатьох замін зберегли структуру та продовжили домінувати", – сказав Мануель.

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У телевізійному інтерв'ю для ARD виник курйоз. Нойєру поставили питання, він почав відповідати, але репортерка відразу його перебила через технічні проблеми. Голкіпер на мить зловив шок, але продовжив свою думку.

Нойєр припустився грубої помилки, коли на 88-й хвилині невдало вибив м'яч у центрі поля. Це призвело до гола, але Довбик з пасу Ярмоленка забив з офсайда. Ману пояснив ситуацію:

"Я взагалі не бачив Ярмоленка зліва. Очевидна ситуація. Я зразу зрозумів, що відкину наліво. Аж потім я побачив там суперника. На щастя, я не вимкнувся, а гол скасували через офсайд".

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