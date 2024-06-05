Голкіпер Ворскли Павло Ісенко продовжить кар'єру в Металісті 1925, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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20-річний воротар покине полтавців у статусі вільного агента. "Зелено-білі" намагались продовжити співпрацю зі своїм лідером, однак не змогли дійти згоди через розмір клаусули в майбутній угоді.

Зазначається, що попри відхід Ісенка вільним агентом, полтавці все одно отримають за нього кошти як за свого вихованця. Орієнтовна сума компенсації становить близько 500 тисяч євро. Раніше Ісенка хотів неназваний клуб Ла Ліги.

Нагадаємо, минулого сезону Павло провів за Ворсклу 35 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 51 гол (ще в 9 поєдинках відстояв "на нуль"). Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

До слова, за підсумками сезону Ворскла фінішувала дев'ятою, а Металіст 1925 став останнім і наступний чемпіонат розпочне у Першій лізі.

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