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Болонья на останніх хвилинах вирвала перемогу у Брешії: 22-й тур Серії А, субота

18:00 30 Читать на русском
Болонья на останніх хвилинах вирвала перемогу у Брешії: 22-й тур Серії А, субота
Болонья – Брешія – 1:1 / Твіттер ФК Болонья

У 22-му турі Серії А в суботу відбулось три матчі. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 22-й тур

Болонья – Брешія – 2:1

Голи: Орсоліні, 43, Бані, 89 – Торрегросса, 36 (пен.)

Кальярі – Парма – початок матчу о 19:00

Сассуоло – Рома – початок матчу о 21:45

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Черговий тур італійської першості у суботу відкривали Болонья та Брешія. До середини тайму жодна з команд не створила бодай якогось вартісного моменту. Зрештою, на 34-й хвилині Ібрагіма Мбайє порушив правила у власному штрафному майданчику, виконавши небезпечний підкат, і арбітр призначив одинадцятиметровий. Ернесто Торрегросса легко переграв голкіпера, пробивши у протилежний від нього кут. Найгірша команда Серії А повела в рахунку.

Дещо шоковані господарі прийшли до тями під кінець матчу і спромоглись забити гол у роздягальню. Ібрагіма Мбайє отримав навісну передачу на правий кут воротарського майданчика і прострілив в район одинадцятиметрової позначки на Рікардо Орсоліні. Той, прийнявши м’яч, розвернувся і миттєво пробив у дальній кут воріт.

По перерві Болонья створила мінімум чотири стовідсоткових моменти, однак голкіпер гостей Єссе Йоронен грав самовіддано, а ще одного разу постріл Андреаса Ольсена прийняла на себе поперечина. Зрештою, на передостанній хвилині Маттіа Бані скористався помилкою захисників у власному штрафному майданчику і приніс "червоно-синім" перемогу.

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