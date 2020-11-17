Бразилець уже протягом восьми місяців зустрічається зі своєю землячкою Габріелою Батістою. Стосунки у пари виникли близько восьми місяців тому, на початку карантину через коронавірус, повідомляє AS з посиланням на бразильські ЗМІ.

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Зазначається, що Неймар уже познайомив дівчину зі своїми рідними, а також запрошував її провести місяць у Парижі, де представив її кільком своїм друзям. Однак пара вирішила, що їхні стосунки будуть вільними від зобов'язань.

Додамо, що Габріела Батіста, більш відома як Габілі, народилася в Ріо-де-Жанейро і є однією з найпопулярніших співачок Бразилії. Кілька місяців тому дівчина підписала контракт з компанією Universal.

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