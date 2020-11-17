Бразилец уже в течение восьми месяцев встречается со своей землячкой Габриэлой Батистой. Отношения у пары появились около восьми месяцев назад, в начале карантина из-за коронавируса, сообщает AS со ссылкой на бразильские СМИ.

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Отмечается, что Неймар уже познакомил девушку со своими родными, а также приглашал ее провести месяц в Париже, где представил ее нескольким своим друзьям. Однако пара решила, что их отношения будут свободными от обязательств.

Добавим, что Габриэла Батиста, более известна как Габили, родилась в Рио-де-Жанейро и является одной из самых популярных певиц Бразилии. Несколько месяцев назад девушка подписала контракт с компанией Universal.

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