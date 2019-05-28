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Неймара позбавили статусу капітана збірної Бразилії – пов'язку отримав його друг

12:39 385 Читать на русском
Неймара позбавили статусу капітана збірної Бразилії – пов'язку отримав його друг
Неймар / Фото Laurence Griffiths

Неймар продовжує розплачуватись за свої витівки у минулому сезоні.

Бразильська федерація футболу забрала капітанську пов'язку в форварда ПСЖ Неймара та передала її партнеру Джуніора у паризькому клубі – Дані Алвесу, повідомляє офіційний сайт організації.

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36-річний захисник провів найбільше матчів за "селесао" (138) з-поміж усіх гравців, які викликані на збір перед Копа Амеріка.

Різні ЗМІ пов'язують зміну капітана з інцидентом за участі Неймара у фіналі Кубка Франції. Нагадаємо, ПСЖ поступився Ренну, а зірковий форвард не стримався та вдарив вболівальника після матчу.

Нагадаємо, збірна Бразилії проводить підготовку до Копа Амеріка, де виступатиме у статусі господаря. Турнір стартує 14 червня, та триватиме до 7 липня.

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Теги
Світ Дані Алвес Дані Алвес Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилія Бразилія Копа Амеріка
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