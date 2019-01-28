Неймар зламав ногу в тому ж місці, що й перед ЧС-2018, – він пропустить мінімум місяць

Журналістка Esporte Interativo Ізабела Пальярі розповіла про стан здоров'я нападника Парі Сен-Жермен Неймара.

"Можу підтвердити, що у Неймара перелом 5-й плеснової кістки в тому ж місці, де і в минулому році. Він пропустить мінімум місяць", – заявила Пальярі.

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Нагадаємо, Неймар отримав травму у матчі 1/16 Кубка Франції проти Страсбура. Раніше зазначалось, що впродовж найближчих десяти днів буде прийнято рішення щодо методу лікування форварда.

У минулому році бразилець через схожу травму пропустив кінцівку сезону і готувався до ЧС-2018.

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