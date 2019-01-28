Неймар сломал ногу в том же месте, что и перед ЧМ-2018, – он пропустит минимум месяц

Журналистка Esporte Interativo Изабелла Пальяри рассказала о состоянии здоровья нападающего ПСЖ Неймара.

"Могу подтвердить, что у Неймара перелом 5-й плюсневой кости в том же месте, где и в прошлом году. Он пропустит минимум месяц", – заявила Пальяри.

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Напомним, Неймар получил травму в матче 1/16 Кубка Франции против Страсбура. Ранее отмечалось, что в течение ближайших десяти дней будет принято решение относительно метода лечения форварда.

В прошлом году бразилец через похожую травму пропустил концовку сезона и готовился к ЧМ-2018.

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