toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Неймар сломал ногу в том же месте, что и перед ЧМ-2018, – он пропустит минимум месяц

28 января 14:29 312 Читати українською
Неймар сломал ногу в том же месте, что и перед ЧМ-2018, – он пропустит минимум месяц
Неймар / Gatty images

Журналистка Esporte Interativo Изабелла Пальяри рассказала о состоянии здоровья нападающего ПСЖ Неймара.

"Могу подтвердить, что у Неймара перелом 5-й плюсневой кости в том же месте, где и в прошлом году. Он пропустит минимум месяц", – заявила Пальяри.

Неймар пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, – RMC

Напомним, Неймар получил травму в матче 1/16 Кубка Франции против Страсбура. Ранее отмечалось, что в течение ближайших десяти дней будет принято решение относительно метода лечения форварда.

В прошлом году бразилец через похожую травму пропустил концовку сезона и готовился к ЧМ-2018.

Неймар выполнил почти невиданный в футболе трюк: бразильца "избили", а Манчестер Юнайтед потирает руки

Теги
Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Неймар Неймар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
    Світ — 09:13444 Роджерс рассказал, где Швед доиграет сезон 2018/19
3
час
:
42
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук