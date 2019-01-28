Неймар пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, – RMC

Травма нападника ПСЖ Неймара виявилась більш серйозною, ніж очікувалось.

Нападник паризького клубу Неймар все ж пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, повідомляє RMC Sport.

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Наразі Неймар не може наступати на пошкоджену ногу. Зазначається, що повернення бразильського нападника слід очікувати до другого матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який відбудеться 6 березня.

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Нагадаємо, Неймар отримав травму у матчі 1/16 Кубка Франції проти Страсбура. Раніше зазначалось, що впродовж найближчих десяти днів буде прийнято рішення щодо методу лікування форварда.