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Неймар пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, – RMC

00:35 83 Читать на русском
Неймар пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, – RMC
Неймар / Соцмережі

Травма нападника ПСЖ Неймара виявилась більш серйозною, ніж очікувалось.

Нападник паризького клубу Неймар все ж пропустить перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, повідомляє RMC Sport.

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Наразі Неймар не може наступати на пошкоджену ногу. Зазначається, що повернення бразильського нападника слід очікувати до другого матчу 1/8 Ліги чемпіонів, який відбудеться 6 березня.

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Нагадаємо, Неймар отримав травму у матчі 1/16 Кубка Франції проти Страсбура. Раніше зазначалось, що впродовж найближчих десяти днів буде прийнято рішення щодо методу лікування форварда.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
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