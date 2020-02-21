Неймар зізнався, з якими футболістами хотів би зіграти в одній команді

Форвард збірної Бразилії Неймар назвав кількох легенд, з якими завжди мріяв зіграти у футбол.

Скандальний нападник французького ПСЖ Неймар назвав чотирьох гравців, з якими хотів би вийти на футбольне поле, повідомляє видання Marca. До його заповітного списку увійшли як колишні, так і чинні гравці.

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Зокрема, серед названих 28-річним футболістом гравців виявилися легендарні нападники збірної Бразилії Ромаріо і Роналдо та екс-півзахисник національної команди Франції, а нині головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан. Єдиним нині чинним футболістом у цьому переліку став шведський нападник Мілана Златан Ібрагімовіч.

Нагадаємо, Неймар – вихованець Сантоса. У липні 2013 року він перейшов у Барселону за 88,2 млн євро, ставши на той момент найдорожчим трансфером в історії каталонського клубу. У 2017 році французький ПСЖ викупив форварда за 222 млн євро. Цей трансфер дотепер вважається найдорожчим в історії футболу. У поточному сезоні Неймар зіграв у 14 матчах чемпіонату Франції, в яких відзначився 13 голами та віддав 6 асистів.

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