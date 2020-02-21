Неймар признался, с какими футболистами хотел бы сыграть в одной команде

Форвард сборной Бразилии Неймар назвал нескольких легенд, с которыми всегда мечтал сыграть в футбол.

Скандальный нападающий французского ПСЖ Неймар назвал четырех игроков, с которыми хотел бы выйти на футбольное поле, сообщает издание Marca. В его заветный список вошли как бывшие, так и действующие игроки.

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В частности, среди названных 28-летним футболистом игроков оказались легендарные нападающие сборной Бразилии Ромарио и Роналдо и экс-полузащитник национальной команды Франции, а ныне главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан. Единственным действующим футболистом в этом списке стал шведский нападающий Милана Златан Ибрагимович.

Напомним, Неймар – воспитанник Сантоса. В июле 2013 года он перешел в Барселону за 88,2 млн евро, став на тот момент самым дорогим трансфером в истории каталонского клуба. В 2017 году французский ПСЖ выкупил форварда за 222 млн евро. Этот трансфер до сих считается самым дорогим в истории футбола. В текущем сезоне Неймар сыграл в 14 матчах чемпионата Франции, в которых отметился 13 голами и отдал 6 ассистов.

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