Нападник збірної Бразилії та Аль-Хілялю Неймар хотів би знову грати з Мессі в одній команді.

Зірковий бразилець наразі перебуває в лазареті й не грає за Аль-Хіляль через важку травму. Раніше повідомлялось, що Неймар планує повернутися в Сантос, але схоже нападник віддав би перевагу Інтер Маямі.

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"Я сподіваюся, що ми знову зіграємо разом. Лео Мессі – чудова людина, всі знають його у футболі. Я думаю, що він щасливий. Якщо він щасливий, то і я теж", – цитує бразильця ESPN.

Нагадаємо, що Мессі та Неймар грали разом за Барселону з 2013 по 2017 роки, а потім провели два сезони в ПСЖ (2021/22, 2022/23). Влітку 2023 року аргентинець переїхав в Інтер Маямі, а бразилець перейшов у Аль-Хіляль. Чинна угода Неймара з саудівським клубом діє до 2025 року.

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