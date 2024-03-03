Нападающий сборной Бразилии и Аль-Хиляля Неймар хотел бы снова играть с Месси в одной команде.

Звездный бразилец сейчас находится в лазарете и не играет за Аль-Хиляль из-за тяжелой травмы. Ранее сообщалось, что Неймар планирует вернуться в Сантос, но похоже нападающий предпочел бы Интер Майами.

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"Я надеюсь, что мы снова сыграем вместе. Лео Месси – замечательный человек, все знают его в футболе. Я думаю, что он счастлив. Если он счастлив, то и я тоже", – цитирует бразильца ESPN.

Напомним, что Месси и Неймар играли вместе за Барселону с 2013 по 2017 годы, а затем провели два сезона в ПСЖ (2021/22, 2022/23). Летом 2023 года аргентинец переехал в Интер Майами, а бразилец перешел в Аль-Хиляль. Действующее соглашение Неймара с саудовским клубом действует до 2025 года.

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