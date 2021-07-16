Зірковий форвард вирішив змінити зачіску після поразки від Аргентини у фіналі Копа Амеріка.

ПСЖ спокушає Мбаппе зарплатою Неймара, але Мадрид не здається

Тепер на голові Неймара заплетений великий клубок, а вздовж обличчя звисає тонкий хвостик. Наразі бразилець перебуває у відпустці, і невідомо, чи збережеться екстравагантна зачіска до нового сезону.

Нагадаємо, нещодавно найдорожчий футболіст світу підписав новий контракт з ПСЖ до 2025 року.

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