Неймар загоює рани новим іміджем – фото екзотичної зачіски бразильця
16 липня 14:20 - Читать на русском
Нападник ПСЖ та збірної Бразилії Неймар приділяє чимало уваги своїй зовнішності.
Зірковий форвард вирішив змінити зачіску після поразки від Аргентини у фіналі Копа Амеріка.
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Тепер на голові Неймара заплетений великий клубок, а вздовж обличчя звисає тонкий хвостик. Наразі бразилець перебуває у відпустці, і невідомо, чи збережеться екстравагантна зачіска до нового сезону.
Нагадаємо, нещодавно найдорожчий футболіст світу підписав новий контракт з ПСЖ до 2025 року.
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