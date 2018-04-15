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Неймар визнав конфлікт з Кавані: Ми повинні були це вирішити, як щось особисте

15:07 228 Читать на русском
Неймар визнав конфлікт з Кавані: Ми повинні були це вирішити, як щось особисте
Неймар та Кавані посварились через пенальті

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар згадав про конфлікт зі своїм партнером по команді Едінсоном Кавані за право пробиття пенальті.

"Мушу визнати, що між нами було тертя та напруга, але в ЗМІ багато перебільшували. Ми все дуже швидко вирішили. Три дні після того матчу ми сіли з Кавані та все обговорили.

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Ми мали вирішити цей конфлікт, як щось особисте, без сторонньої допомоги. Але ЗМІ поширювали інформацію про нас так, щоб її можна було вигідно продати. Обговорювались речі, які зовсім цього не заслуговували. Звісно, що все це впливало на нашу концентрацію", – зізнався Неймар у програмі Altas Horas.

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Теги
Едінсон Кавані Едінсон Кавані Неймар Неймар Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція
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