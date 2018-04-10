Реал готує трансфери Неймара і Ко – допомогти мають фантастичні контракти зі спонсорами

Президент мадридського клубу Флорентіно Перес планує знову збурити футбольний ринок. Спочатку Реал підпише рекордні спонсорські контракти в історії футболу, а потім придбає нових "галактікос".

Флорентіно не проти провести нову трансферну революцію. Наразі Зідан не вимагає від нього нових суперзірок, однак для боса "королівського" клубу галактичні трансфери – питання честі й статусу. Тим паче після того, як Перес укладе нові контракти зі спонсорами. Декілька написів на футболках Реала мають принести прибутки, яких раніше футбольний світ не бачив.

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Рекордні контракти Реала зі спонсорами

Два нинішні спонсори Мадрида, Fly Emirates та Adidas, можуть продовжити контракти з клубом на покращених умовах. Якщо Барселона має від Rakuten 55 млн євро, а Манчестер Юнайтед і взагалі заробляє на угоді з Chevrolet рекордні 70 мільйонів на рік, то Реал хоче отримувати за напис на грудях як мінімум не менше.

Що ж до контракту з виробником форми, то ситуація проста. Якщо Adidas не погодиться на умови "вершкових", Перес може підписати контракт з їхнім головним конкурентом. Флорентіно вимагатиме від Nike космічні 150 мільйонів євро річних. Для порівняння Барса отримує від цієї компанії 105 млн, а Манчестер Юнайтед – 94 млн євро від Adidas.

Видання Diario Gol визнає, що конкретні цифри перебувають все ще ні рівні здогадок, однак точно відомо, що бос Реала планує витиснути історичний максимум зі статусу єдиної команди, яка 2 рази поспіль виграла Лігу чемпіонів.

Нова галактика в Мадриді – Неймар і Ко

Беручи до уваги неабияке фінансове донорство спонсорів, економію на топ-трансферах в останні роки, а також майбутній продаж кількох зіркових гравців, Реал матиме в розпорядженні суми на рекордні трансфери. Гроші, які просять за Неймара та Едена Азара, більше не здаватимуться божевільними. Флорентіно розуміє: коли він виходить на ринок, вартість зіркового футболіста миттєво зростає. Клуби хочуть витягнути з "королів" максимум, однак і Перес вміє вести перемовини, вигідні для всіх сторін. Якщо захоче, бос чинних чемпіонів Європи може підписати Неймара, Салаха, Азара та й кого завгодно.

Чому Реалу потрібен Салах, а не хтось інший

Попри короткотривалу ейфорію від вдалих виступів у Лізі чемпіонів, президент Мадрида не відмовляється від корінної перебудови команди. Реал мають підсилити відразу декілька нових облич, а покинути Карім Бензема, Гарет Бейл і Кейлор Навас. Замість них можуть прийти Неймар, Еден Азар, Мохамед Салах і Давід Де Хеа.

Найдорожче обійдеться бразилець, за якого ПСЖ заплатив 222 млн євро. Якщо Неймар і повернеться в Іспанію, то як мінімум за ще більшу суму. Трансфери Азара та Де Хеа оцінюють у 100 мільйонів. Ліверпуль вміє дорого продавати своїх лідерів, тож Салах обійдеться у приблизно 160 млн євро.

Очевидно, що навіть Реал не здатен придбати їх усіх за одне трансферне вікно. Утім витрати Мадрида цього літа, найімовірніше, все ж стануть одним з найвищих в історії футболу.