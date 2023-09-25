Неймар влітку переїхав з ПСЖ в Аль-Хіляль. Через пошкодження дебют бразильця затягнувся, однак йому вистачило трьох матчів, щоб пошкодувати про своє рішення.

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Неймар вимагає відставки головного тренера, повідомляє RMC Sport. Після нічиєї з Навбахором в азійській Лізі чемпіонів Жорже Жезуш розкритикував зірку за погану самовіддачу. Це розлютило футболіста.

Жезуша минулого тижня викликали до керівництва клубу та попередили – якщо він не виправить ситуацію, робота буде під загрозою. Аль-Хіляль йде другим у чемпіонаті Саудівської Аравії.