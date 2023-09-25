Неймар летом переехал из ПСЖ в Аль-Хиляль. Из-за повреждения дебют бразильца затянулся, однако ему хватило трех матчей, чтобы пожалеть о своем решении.

Аль-Хиляль спасся от фиаско с узбеками на 90+10-й минуте – видео отвратительного поступка Неймара в матче Азиатской ЛЧ

Неймар требует отставки главного тренера, сообщает RMC Sport. После ничьей с Навбахором в азиатской Лиге чемпионов Жорже Жезуш раскритиковал звезду за плохую самоотдачу. Это разозлило футболиста.

Жезуша на прошлой неделе вызвали к руководству клуба и предупредили – если он не поправит ситуацию, работа будет под угрозой. Аль-Хиляль идет вторым в чемпионате Саудовской Аравии.