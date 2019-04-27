Неймар відповів на критику стилю своєї гри

Нападник ПСЖ Неймар вважає, що його стиль гри приводить вболівальників на стадіон.

"Критики турбували мене набагато більше, ніж зараз. Я отримав травму, коли намагався щоразу залишатися на ногах. Всі почали критикувати мене за те, що я не впав, на мою адресу було багато критики.

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Можливо, велика кількість фолів на мені пов'язана з тим, як я граю на полі, суперники починають нервувати. Вболівальники вже більше виправдовують того, хто фолить, а не того, хто йде в дриблінг. Того, хто робить фоли, а не того, хто забиває голи.

Я ніколи не переставав йти в дриблінг і шукав свою найкращу версію на полі. Іноді мене дратує така критика моєї гри.

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Мій стиль гри приводить уболівальників на стадіон. Ніхто не хоче бачити удари, стусани – це буде MMA або бокс", – цитує Неймара El Mundo.