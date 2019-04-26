Неймар отримав тривалу дискваліфікацію у Лізі чемпіонів через образу арбітра

Зірка ПСЖ Неймар пропустить перші матчі наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав Неймара трьома матчами дискваліфікації у Лізі чемпіонів за образу арбітра Даміра Скоміни, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Це максимальне покарання за подібний вчинок.

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Нагадаємо, у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Манчестер Юнайтед бразилець після призначеного пенальті у ворота його команди образив головного арбітра матчу. Неймар навіть спустився у підтрибунне приміщення, аби поговорити зі Скоміною.

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ПСЖ вже гарантувало собі місце у груповому етапі найпрестижнішого клубного турніру Європи на наступний сезон. Якщо Неймар залишиться у паризькому клубі, то пропустить перші три матчі групового етапу Ліги чемпіонів наступного сезону.