Неймар зізнався в коханні Барселоні та надіслав меседж Реалу

Форвард ПСЖ Неймар продовжує давати неоднозначні натяки щодо свого майбутнього.

"Я пішов з Барселони, тому що шукав новий виклик. Я хотів знайти нові завдання. Барселона – це клуб, який завжди зачаровував мене, і я все ще люблю його. Мені було дуже важко зважитися на зміну клубу. Були моменти, коли я вагався і говорив, що не збираюся йти. Так я жив протягом двох тижнів.

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З ким би я хотів пограти в одній команді? З Еденом Азаром. Я вважаю його особливим гравцем, його стиль гри схожий на мій", – цитує Неймара Mundo Deportivo.

У ЗМІ все частіше з'являється інформація, що хавбек Челсі Еден Азар має високі шанси влітку перейти в мадридський Реал. Судячи з такої заяви Неймара, можливо боси королівського клубу спробують підписати і зіркового бразильця.

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