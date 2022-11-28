Нападник збірної Бразилії Неймар лікує травму щиколотки, отриману у матчі з Сербією, за допомогою технологій NASA, повідомляє Marca.

Неймар показав важкі наслідки травми, які вибивають його до кінця групового етапу ЧС-2022

30-річний футболіст проходить інтенсивну фізіотерапію з використанням компресійного черевика, створеного за технологією Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору. Цей пристрій зменшує набряк та м’язову втому, полегшує біль, усуває накопичену молочну кислоту, судоми та покращує загоєння м’яких тканин і кісток.

Нагадаємо, вже сьогодні, 28 листопада, Бразилія у поєдинку 2-го туру групового етапу ЧС-2022 зустрінеться зі Швейцарією. Початок зустрічі о 18:00. За підсумками перших матчів обидві команди набрали по 3 очки.

Бразилія – Швейцарія: анонс матчу ЧС-2022