Швейцарія спробує зупинити Бразилію в рамках 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 2-й тур, група G

28 листопада, 18:00. Доха, стадіон 974

Головний арбітр: Іван Бартон (Сальвадор)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Бразилія на старті чемпіонату підтвердила статус фаворита, впевнено розбивши Сербію. Збалансована команда Тіте душить суперників без жодних ризиків: максимальна надійність в обороні та достатня кількість моментів біля чужих воріт. Серби протрималися годину, але потім Рішарлісон оформив дубль. В його активі поки що найкращий гол ЧС-2022.

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Швейцарія також виграла перший матч, хоч і не мала такої переваги над Камеруном. "Наті" виглядають безумовним андердогом, але вміють прибивати топ-суперників. За останній рік ця команда не пустила Італію на Мундіаль, а також обіграла Іспанію та Португалію в Лізі націй. На Євро-2022 швейцарці взагалі вибили Францію. Сенсації стали регулярними.

Команди зустрічалися на груповому етапі попереднього чемпіонату світу й розписали там нічию. Цубер відповів на гол Коутінью – жоден з них не поїхав у Катар. Бразилія домінувала тоді та домінуватиме знову. Швейцарії потрібно вистояти та знайти свій шанс, хоча мінімальна поразка не стане трагедією.

Бразилія до кінця групового етапу мусить обходитися без травмованого Неймара. Нічого страшного – Родріго, Гімараес, Жезус та Фред мріють про шанс в основі. А от втрата Даніло значно серйозніша. Тіте доведеться випускати на правий фланг оборони або 39-річного Дані Алвеса, або центрбека Мілітао. У Швейцарії на тій бровці потужна зв'язка Родрігеса та Варгаса – додаткова інтрига.

Орієнтовні склади на матч Бразилія – Швейцарія

Бразилія: Аліссон – Мілітао, Сілва, Маркіньйос, Сандро – Каземіро, Фред – Рафінья, Пакета, Вінісіус – Рішарлісон.

Швейцарія: Зоммер – Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес – Фройлер, Джака, Соу – Шакірі, Емболо, Варгас.

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Нинішня Бразилія сильна і вміє показати свою силу на полі. Відсутність Неймара не стане критичною. Швейцарія може дати бій, але клас "селесао" повинен зробити різницю. Мінімальна перемога Бразилії виглядає найбільш ймовірним підсумком.

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