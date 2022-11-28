Нападающий сборной Бразилии Неймар лечит травму лодыжки, полученную в матче с Сербией, с помощью технологий NASA, сообщает Marca.

Неймар показал тяжелые последствия травмы, которые выбивают его до конца группового этапа ЧМ-2022

30-летний футболист проходит интенсивную физиотерапию с использованием компрессионного ботинка, созданного по технологии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Устройство уменьшает отек и мышечную усталость, облегчает боль, устраняет накопленную молочную кислоту, судороги и улучшает заживление мягких тканей и костей.

Напомним, уже сегодня, 28 ноября, Бразилия в поединке 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 встретится со Швейцарией. Начало встречи в 18:00. По итогам первых матчей обе команды набрали по 3 очка.

Бразилия – Швейцария: анонс матча ЧМ-2022