ПСЖ презентував форму на наступний сезон – Неймар і Мбаппе також знялись у відеоролику попри чутки про трансфер

Головні зірки чемпіона Франції не пропустили офіційну презентацію форми на сезон 2019/20.

ПСЖ показав основний комплект форми в офіційному відеоролику в твіттері.

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Основні кольори залишилися незмінними, втім червоно-біла лінія посередині стала значно виразнішою, а також у парижан з'явився новий титульний спонсор. Особливий інтерес вболівальників викликала присутність на презентації Кіліана Мбаппе та Неймара. Більше того, саме француз і бразилець стали головними дійовими особами відео попри всі чутки про їхній відхід.

Нагадаємо, Неймару активно приписують повернення в Барселону, а Мбаппе вже довго перебуває на радарі мадридського Реала.

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