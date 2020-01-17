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Неймар видав вражаючу гольову серію в ПСЖ – бразилець зрівнявся з легендою парижан

17 січня 15:41 1339 Читать на русском
Неймар видав вражаючу гольову серію в ПСЖ – бразилець зрівнявся з легендою парижан
Неймар / Фото Le Pais

Форвард ПСЖ Неймар продовжує підкорювати Париж.

Неймар відзначився голом в кожному з останніх 8-ми матчів за ПСЖ. Таким чином бразилець побив свій власний рекорд минулого сезону, коли результативна серія форварда налічувала 6 матчів.

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За цим показником Неймар зрівнявся з легендарним нападником Карлосом Б'янкі (1977-1979), який самостійно тримав рекорд ПСЖ протягом 40 років.

Якщо Неймару вдасться відзначитись у наступному поєдинку Кубка Франції проти Лор'яна, то він вкотре впише своє ім'я в історію клубу.

В поточному сезоні Ліги 1 27-річний нападник провів 12 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 5-ма асистами.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

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Теги
Франція Рекорди Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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