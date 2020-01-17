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Неймар може продовжити контракт з ПСЖ – все залежить від Ліги чемпіонів

10:51 437 Читать на русском
Неймар може продовжити контракт з ПСЖ – все залежить від Ліги чемпіонів
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар може ще надовго затриматись в Парижі.

Неймар розглядає варіант продовження контракту з ПСЖ. Керівництво клубу не приховує свого бажання зберегти зіркового бразильця, повідомляє ESPN.

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Вирішальним фактором остаточного рішення 27-річного форварда стане виступ парижан у плей-офф Ліги чемпіонів 2019/20. Сам Неймар раніше заявляв, що розраховує на перемогу в турнірі. Рішення бразилець прийматиме у травні. Чинний контракт нападника з клубом розрахований до літа 2022 року.

В поточному сезоні Ліги 1 Неймар провів 12 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 5-ма асистами.

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Ліга чемпіонів Франція Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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