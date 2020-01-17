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Неймар выдал впечатляющую голевую серию в ПСЖ – бразилец сравнялся с легендой парижан

17 января 15:41 377 Читати українською
Неймар выдал впечатляющую голевую серию в ПСЖ – бразилец сравнялся с легендой парижан
Неймар / Фото Le Pais

Форвард ПСЖ Неймар продолжает покорять Париж.

Неймар отметился голом в каждом из последних 8-ми матчей за ПСЖ. Таким образом бразилец побил свой собственный рекорд прошлого сезона, когда результативная серия форварда насчитывала 6 матчей.

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По этому показателю Неймар сравнялся с легендарным нападающим Карлосом Бьянки (1977-1979), который самостоятельно держал рекорд ПСЖ в течение 40 лет.

Если Неймару удастся отличиться в следующем поединке Кубка Франции против Лорьяна, то он в очередной раз впишет свое имя в историю клуба.

В текущем сезоне Лиги 1 27-летний нападающий провел 12 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 5-ю ассистами.

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Теги
Франция Рекорды Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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