ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара, – ЗМІ

Трансферна сага зіркового бразильця тільки розпочинається.

Паризький клуб відповів відмовою на перший запит Барселони щодо Неймара, інформує Le Parisien.

Неймар визначився, коли оголосить про перехід у Барселону

За інформацією джерела, французький гранд дуже холодно сприйняв можливість переговорів з керівництвом "блаугранас". Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі готовий змінити свою думку лише тоді, коли Неймар публічно оголосить про свої наміри покинути чемпіона Франції. Крім того, катарські власники столичного клубу вимагатимуть за свою зірку ту ж суму, яку заплатили вони – 222 мільйони євро.

Сезон 2018/19 склався для Неймара невдало – нападник пропустив багато ігор через травми і обмежився лише перемогою в чемпіонаті Франції.

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа