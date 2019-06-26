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ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара, – ЗМІ

20:47 624 Читать на русском
ПСЖ відхилив першу пропозицію Барселони щодо Неймара, – ЗМІ
Неймар / Reuters

Трансферна сага зіркового бразильця тільки розпочинається.

Паризький клуб відповів відмовою на перший запит Барселони щодо Неймара, інформує Le Parisien.

Неймар визначився, коли оголосить про перехід у Барселону

За інформацією джерела, французький гранд дуже холодно сприйняв можливість переговорів з керівництвом "блаугранас". Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаїфі готовий змінити свою думку лише тоді, коли Неймар публічно оголосить про свої наміри покинути чемпіона Франції. Крім того, катарські власники столичного клубу вимагатимуть за свою зірку ту ж суму, яку заплатили вони – 222 мільйони євро.

Сезон 2018/19 склався для Неймара невдало – нападник пропустив багато ігор через травми і обмежився лише перемогою в чемпіонаті Франції.

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Теги
Іспанія ПСЖ ПСЖ Трансфери Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона
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