Неймар в Барселону: бразилец согласился выступать за ПСЖ в следующем сезоне

Форвард ПСЖ Неймар продолжит во французском клубе следующий сезон.

Бразильский нападающий Неймар решил, что его возвращение в Барселону невозможно на текущий момент, сообщает L’Equipe.

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Таким образом, форвард ПСЖ решил продолжить выступать за парижский клуб. Он рассказал о своем решении семьи и представителям ближайшего окружения. Родственники Неймара уже донесли решение футболиста к представителям как ПСЖ, так и Барселоны.

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Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 млн евро, став самым дорогим трансфером в истории.