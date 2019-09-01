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Неймар в Барселону: бразилец согласился выступать за ПСЖ в следующем сезоне

08:20 137 Читати українською
Неймар в Барселону: бразилец согласился выступать за ПСЖ в следующем сезоне
Неймар / Reuters

Форвард ПСЖ Неймар продолжит во французском клубе следующий сезон.

Бразильский нападающий Неймар решил, что его возвращение в Барселону невозможно на текущий момент, сообщает L’Equipe.

Неймар хотел доплатить космическую сумму из собственного кармана ради возвращения в Барселону – ПСЖ остался неумолимым

Таким образом, форвард ПСЖ решил продолжить выступать за парижский клуб. Он рассказал о своем решении семьи и представителям ближайшего окружения. Родственники Неймара уже донесли решение футболиста к представителям как ПСЖ, так и Барселоны.

Барселона отклонила контрпредложение ПСЖ по Неймару – возвращение бразильца почти невозможно

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны летом 2017 года за 222 млн евро, став самым дорогим трансфером в истории.

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